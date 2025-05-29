Организации Балашихи приняли участие в соревнованиях по гражданской обороне

В спорткомплексе «Метеор» в Балашихе прошли соревнования по гражданской обороне. Они посвящены 93-й годовщине со дня образования системы гражданской обороны в России.

За победу боролись команды от авиакорпорации «Рубин», Балашихинского литейно-механического завода, Криогенмаша, Научно-исследовательского технологического института имени Снегирева, а также Московского областного перинатального центра и Московского областного онкологического диспансера.

Участники выполняли задания по трем направлениям: «пост радиационно-химического наблюдения», «санитарный пост» и «группа по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны».

«Именно эти люди в этих организациях в самую тяжелую и опасную минуту, если, не дай Бог, что-то произойдет, первые придут на помощь пострадавшим до приезда аварийно-спасательных служб и профессиональных врачебных команд. Эти люди будут стоять в первых рядах по оказанию помощи населению и гражданам. И сегодня они показали, что готовы к этому», — отметил заместитель директора Центра по делам ГО и ЧС г. о. Балашиха Сергей Яковенко.

По словам участников, такие мероприятия сплачивают коллектив, развивают физическую подготовку и способствуют получению новых знаний.

«Здесь очень интересно: чувствуется дух соревнований, а еще что-то новое можно узнать. И просто получить удовольствие от всего происходящего — потом заряда на целый год хватает. А знания мне в жизни уже пригодились», — рассказала Анжелика Рябова из команды Балашихинского литейно-механического завода.

Победу в двух направлениях «пост радиационно-химического наблюдения» и «группа по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны» одержала команда авиакорпорации «Рубин». В номинации «санитарный пост» лучшей оказалась команда Московского областного перинатального центра. Кроме того, отличившихся участников наградили в индивидуальных номинациях.

Городские соревнования по гражданской обороне проходят в Балашихе четвертый год подряд. Раньше они проводились внутри предприятий.