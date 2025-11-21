Опрос о дистанционных сервисах расчетного центра запустили в Королеве

Единый информационно-расчетный центр предлагает жителям наукограда пройти короткий опрос о работе своих электронных сервисов. Все собранные ответы и пожелания будут учтены при дальнейшем обновлении и доработке этих инструментов.

Целью запущенного МосОблЕИРЦ опроса является получение обратной связи от пользователей. Вопросы касаются предпочтений обращений за услугами — очно или дистанционно, наиболее часто используемых каналов связи, а также полезности электронных сервисов в разных ситуациях. Кроме того, респондентам предлагают поделиться тем, что создает трудности при использовании услуг. Опрос является анонимным и займет всего несколько минут.

Напомним, пользователи могут эффективно взаимодействовать с расчетным центром с помощью личного кабинета, мобильного приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн», чат-бота на сайте и voice-ассистента по номеру 8 (499) 444-01-00. Электронные помощники консультируют, отвечают на вопросы, принимают показания счетчиков и обрабатывают платежи ежедневно с 6:00 до 23:00.