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    Операцию на щитовидной железе с помощью нейромонитора провели в Подмосковье

    Фото: Координационный центр онкомониторинга Московской области

    В Московском областном онкологическом клиническом центре провели операцию по удалению щитовидной железы с применением немецкого нейромонитора Inomed C2. Современное оборудование помогает хирургам контролировать состояние нервов во время вмешательства и снижать риск послеоперационных осложнений, сообщили в Минздраве Подмосковья.

    Главная задача аппарата при таких операциях — защита возвратного гортанного нерва, отвечающего за работу голосовых связок. Его повреждение может привести к осиплости и другим нарушениям голоса.

    Во время вмешательства хирург с помощью специального зонда определяет расположение нерва, а оборудование регистрирует ответную реакцию мышц гортани. Это позволяет оценивать сохранность нервных структур непосредственно в ходе операции.

    «Интраоперационный нейромониторинг позволяет в реальном времени определять топографию возвратного гортанного нерва и минимизировать риски его повреждения. Внедрение этой технологии повышает точность и безопасность хирургических вмешательств, обеспечивая пациентам лучший функциональный прогноз.» — поделился заведующий отделением опухолей головы и шеи № 8- врач-онколог Денис Волков.

    Нейромонитор предназначен прежде всего для операций на органах головы и шеи, однако может применяться и при других хирургических вмешательствах, когда необходимо сохранить важные нервные структуры.

    Кроме того, жителям Подмосковья доступны онлайн-тесты на портале региональной онкослужбы. Они помогают оценить факторы риска распространенных онкологических заболеваний, но не заменяют медицинскую диагностику.

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