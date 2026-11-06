Операцию на щитовидной железе с помощью нейромонитора провели в Подмосковье

В Московском областном онкологическом клиническом центре провели операцию по удалению щитовидной железы с применением немецкого нейромонитора Inomed C2. Современное оборудование помогает хирургам контролировать состояние нервов во время вмешательства и снижать риск послеоперационных осложнений, сообщили в Минздраве Подмосковья.

Главная задача аппарата при таких операциях — защита возвратного гортанного нерва, отвечающего за работу голосовых связок. Его повреждение может привести к осиплости и другим нарушениям голоса.

Во время вмешательства хирург с помощью специального зонда определяет расположение нерва, а оборудование регистрирует ответную реакцию мышц гортани. Это позволяет оценивать сохранность нервных структур непосредственно в ходе операции.

«Интраоперационный нейромониторинг позволяет в реальном времени определять топографию возвратного гортанного нерва и минимизировать риски его повреждения. Внедрение этой технологии повышает точность и безопасность хирургических вмешательств, обеспечивая пациентам лучший функциональный прогноз.» — поделился заведующий отделением опухолей головы и шеи № 8- врач-онколог Денис Волков.

Нейромонитор предназначен прежде всего для операций на органах головы и шеи, однако может применяться и при других хирургических вмешательствах, когда необходимо сохранить важные нервные структуры.

Кроме того, жителям Подмосковья доступны онлайн-тесты на портале региональной онкослужбы. Они помогают оценить факторы риска распространенных онкологических заболеваний, но не заменяют медицинскую диагностику.