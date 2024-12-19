Операторы детского телефона доверия Подмосковья приняли еще 60 тысяч звонков

Операторы детского телефона доверия в Подмосковье приняли около 60 тысяч звонков с января. Из них 14 тысяч обращений были связаны с личными проблемами.

Информацию от детей принимает психолог-консультант. На линии ребенка внимательно слушают, а потом оказывают поддержку.

Чаще всего дети обращаются при возникновении личностных проблем. Это чувство одиночества, низкая самооценка, страхи, неудачи в школе и многое другое. На эти темы пришлось около 14 тысяч обращений.

На втором месте поп популярности расположились социальные проблемы, среди которых трудности в построении отношений с учителями и одноклассниками, буллинг, нежелание ходить на занятия. Таких запросов поступило свыше 10 тысяч.

Еще семь тысяч звонков были связаны с семейными конфликтами.

«Основной задачей психолога линии является снижение уровня эмоционального напряжения у абонентов, стабилизация их состояния и поиск путей решения сложных ситуаций. Вместе с человеком психолог разрабатывает план дальнейших действий, чтобы уберечь детей и подростков от необдуманных поступков, которые могут быть опасны для их жизни», — рассказала психолог детского телефона доверия Евгения Зеленина.

С 1 января 2025 года линия станет доступна с мобильных телефонов по короткому номеру 124.

Служба поддержки работает круглосуточно, все звонки — анонимные и бесплатные.

Детский телефон доверия работает с 2010 года под номером 8-800-2000-122.