Онлайн-запись в первые классы гимназии началась в Раменском

В гимназии города стартовал набор учащихся в первый класс. Заявления на поступление можно подать через портал госуслуг.

Директор гимназии Раменского Наталия Варлыгина рассказала о процессе зачисления первоклассников в школу.

«Это первая волна приема заявок, которая продлится до 30 июня. После этого мы начнем зачисление детей в первый класс. Второй этап начнется с 6 июля и будет касаться тех детей, которые не прикреплены к микрорайону гимназии», — сообщила Наталия Варлыгина.

Вера Фурсова, мама будущего первоклассника, уже сделала выбор в пользу гимназии для своего сына.

«Здесь работают замечательные учителя, предлагается множество дополнительных образовательных услуг, и уровень подготовки учеников очень высокий. Мой ребенок уже посещает подготовительные курсы, и ему это очень нравится», — поделилась Вера Фурсова.

Подробную информацию о процессе подачи документов можно найти на сайте Раменской гимназии или обратиться в секретариат учебного заведения.