Онлайн-услугу по защите ценных почтовых отправлений запустили в Подмосковье

«Почта России» запустила новую услугу — теперь опись вложения для ценных писем и посылок можно оформить онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

Раньше клиентам приходилось заполнять бланк прямо в отделении, теперь же это можно сделать заранее на сайте компании. Электронная опись имеет ту же юридическую силу, что и бумажная. Директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев отметил, что нововведение сделает отправку ценных писем и посылок быстрее и удобнее, так как клиенты смогут заранее указать содержимое и не тратить время в очереди.

Опись вложения используется, когда нужно официально подтвердить, что именно находится в отправлении, например, при передаче документов в налоговую или суд. В перечне указываются все предметы, их количество и стоимость в рублях.