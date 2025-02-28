Онлайн-услугу по выдаче разрешения на земляные работы упростили в Подмосковье

Онлайн-услугу по выдаче ордера на право производства земляных работ упростили в Подмосковье. Теперь для получения разрешения необходимо всего пять документов вместо 10.

«Кроме того, стало проще узнавать о действующих незакрытых, просроченных незакрытых и действующих продленных ордерах. Новые умные сервисы по дате и номеру ордера, которые нужно ввести в электронную форму, автоматически определят его статус на данный момент», — сказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник.

Разрешение необходимо при строительстве и ремонте зданий, дорог и тротуаров, когда необходимо проводить земляные работы: вскрывать грунт или забивать сваи. Ордер выдают на определенный срок, после чего его можно продлить.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы». Ей могут воспользоваться предприниматели и юридические лица.