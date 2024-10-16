Онлайн-услугу по согласованию архитектурного облика упростили в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области к услуге согласования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства подключили умный сервис. Он анализирует данные и сообщает о необходимости обратиться за услугой. Об этом сообщили в Министерстве госуправления, ИТ и связи региона.

«С начала года за услугой по согласованию архитектурно-градостроительного облика обратились почти 1,5 тысячи раз. Теперь проверить необходимость подачи заявления можно за несколько мгновений благодаря новому сервису», — подчеркнула министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Сервис автоматически проверяет данные, включая кадастровый номер, и указывает, попадает ли участок в зону согласования. Если согласование не требуется, система выдает уведомление и предоставляет справку.

Услуга доступна в разделе «Земля и стройка» на региональном портале и предназначена для физических лиц, компаний и ИП. Чтобы воспользоваться, нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить заявление и приложить необходимые документы. Ответ придет в личный кабинет в течение десяти дней.

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