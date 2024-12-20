Онлайн-услугу для застройщиков упростили в Подмосковье

Сервисы предпроверки и автозаполнения заявлений подключили на «Госуслугах» для застройщиков. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

К услуге подключили умные сервисы, которые автоматически заполняют адрес объекта при вводе кадастрового номера, направляют заявление в нужный округ, а при наличии изысканий исключают из списка обязательных документов.

«Оптимизация услуг позволяет оформлять их быстрее и проще, убирает лишние действия при заполнении заявлений, снижает количество отказов. С начала года мы обновили более 200 услуг, среди них — получение решения о подготовке проекта планировки территории», — прокомментировала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга «Принятие решения о подготовке проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в Московской области» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы» и предоставляется в течение 15 рабочих дней.