Онлайн-услугу для получателей социальной поддержки упростили в Подмосковье. Теперь пользователи регионального портала могут еще быстрее менять свои личные данные.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, в онлайн-услугу внедрили умный сервис, который отображает личные данные, доступные для изменений, а также показывает меры поддержки в виде списка.

«Заявителю необходимо просто выбрать нужный пункт и отредактировать информацию онлайн. В течение пяти рабочих дней данные будут обновлены», — отметила глава ведомства Надежда Куртяник.

В рамках госуслуги можно изменить адрес электронной почты, реквизиты для перечисления выплат, паспортные данные, сведения о перемене имени или фамилии.

Сервис доступен по ссылке.