Онлайн-сервис по подбору запчастей для ремонта лифтов запустят в Подмосковье

Онлайн-сервис для подбора запчастей для ремонта лифтов запустят в Подмосковье 1 августа. Он позволит специалистам быстрее и удобнее искать нужные детали для проведения работ в короткие сроки.

Telegram-бот «Наш лифт» будет содержать список более чем из тысячи видов запчастей. Пользователь сможет задавать вопрос о наличии конкретной детали, а система оперативно предоставит информацию о наличии ее на складе.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр по содержанию территорий Владислав Мурашов, всего в регионе более 66 тысяч лифтов, только в этом году в эксплуатацию ввели более 360. Из них 87% — отечественного производства.

Кроме того, в регионе запланировали создать рейтинг лифтовых организаций.

«Он будет включать в себя пять критериев оценки, которые позволят выявить слабые и сильные стороны каждой из компаний с целью дальнейшей оптимизации всех процессов. Еще одно нововведение — запуск чат-бота по подбору комплектующих для ремонта лифтов. С его помощью каждый линейный сотрудник сможет подобрать все необходимые детали быстро и не отрываясь от работы», — сказал он.

Чат-ботом будут пользоваться более 800 управляющих организаций, 220 сервисных компаний, 35 инженерных дата-центр и свыше 20 поставщиков.