Онлайн-приемы у врачей запустили на портале «Детство» в Подмосковье

Жители Подмосковья смогут получить онлайн-консультацию педиатра на портале «Детство». При помощи сервиса также можно получить полезную информацию о медуслугах.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, на портале заработал раздел онлайн-консультаций. По словам директора IT-компании «Максимум» Александра Степанова, сервис будет особенно полезем семьям, где растут дети с особыми потребностями, а также молодым родителям. Они смогут узнать, какие медицинские услуги можно получить дистанционно и как записаться на телемедицинскую консультацию.

В министерстве добавили, что попасть на онлайн-прием можно только после очного посещения врача.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе симуляционного центра для обучения сотрудников скорой помощи. Свои навыки там отработали уже 2,5 тысячи специалистов.