Онлайн-система повысит качество работы коммунальных служб в Истре

Муниципальное бюджетное учреждение «ДОДХИБ» стало одним из участников, кто начал тестировать систему «Яндекс. Вектор» в Истре. С ее помощью стало легче отслеживать выполнение работ коммунальщиков и водителей.

Организация приводит в порядок 199 дворов и 41 общественное пространство. За проведение испытаний удалось выявить, что у техники с таким приложением повысилась эффективность на 20%.

На данный момент коммунальщики выстраивают и утверждают маршруты и регистрацию сотрудников и оборудования.

Полностью перейти на эту систему МБУ «ДОДХИБ» планирует с 1 сентября. Благодаря окончательному внедрению этого онлайн-помощника повысится продуктивность и качество уборки территорий. Следовательно, работники будут быстрее реагировать и выполнять обращения местных жителей.

Эту тему обсудили на еженедельном совещании сотрудники администрации муниципального округа Истра с региональным правительством и губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.