Онлайн-помощник по строительству дома появился на портале госуслуг Подмосковья

Новый электронный сервис для строительства заработал в Подмосковье. Это онлайн-помощник, который предоставляет пошаговый план работ.

Онлайн-помощник упростит процесс строительства собственного дома для жителей.

Сервис заработал на региональном портале. Он предлагает пользователю заполнить анкету, а затем, на основе ответов, готовит персональную дорожную карту, рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник.

«Когда впереди ожидает какое-либо новое дело, всегда возникает много вопросов, с чего начать и как поступать в процессе. Строительство собственного дома — волнительный и важный проект, к реализации которого необходимо подходить со всей ответственностью. Теперь эта задача для жителей нашего региона стала чуть проще благодаря онлайн-помощнику на региональном портале», — рассказала она.

Чтобы использовать сервис, нужно авторизоваться через ЕСИА, пройти анкетирование и получить пошаговый план.

В министерстве напомнили, что всего на региональном портале доступно 388 госуслуг.