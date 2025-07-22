Омбудсмен Подмосковья проверил пункт временного размещения переселенцев в Королеве

Пункт временного размещения для жителей Курской области, Донецкой и Луганской народных республик открыли в Королеве на базе детского оздоровительного центра «Родник». Его посетила подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская.

Ирина Фаевская оценила условия проживания в детском центре, а также пообщалась с теми, кто разместился там, чтобы узнать их потребности и предложить помощь.

«Условия проживания очень хорошие, люди довольны. Нам также важно, чтобы люди чувствовали себя защищенными и поддержанными, поэтому мы регулярно посещаем пункты временного размещения в Подмосковье, чтобы знать кому какая помощь необходима», — сказала она.

Ирина Фаевская добавила, что к ней обратились две женщины с просьбой помочь в решении вопросов, связанных с пенсией. Обе ситуации взяли на контроль.