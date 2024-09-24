Омбудсмен Подмосковья Мишонова предложила пересмотреть закон о госзакупках

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила о необходимости повышения стандартов качества в сфере детских товаров. Об этом она сообщила на пленарной дискуссии «Год семьи — как индустрия детских товаров влияет на материальное благополучие и качество жизни семей с детьми».

Мишонова заявила, что в вопросах, касающихся детей, экономить на качестве недопустимо. Она раскритиковала закон № 44-ФЗ, регулирующий контрактную систему в сфере закупок, который, по ее мнению, работает не в интересах детей. Уполномоченный отметил, что аукционы с целью снижения цен негативно сказываются на качестве товаров и услуг. Она призвала к пересмотру этого законодательства и изменению подходов к заключению государственных контрактов.

Ксения Мишонова также предложила сделать государственные стандарты (ГОСТ) обязательными для детских товаров и услуг. По ее словам, важно, чтобы существующие стандарты были обязательными для производителей.

«Родители, покупая российские игрушки, одежду, детское питание, мебель — что бы то ни было, — должны быть уверены, что этот товар соответствует самым высоким требованиям безопасности. И тогда они будут отдавать предпочтение отечественному производителю», — добавила Мишонова.

На сегодняшний день ГОСТ остается рекомендательным документом, который устанавливает требования к качеству и безопасности продукции. Стандарт становится обязательным для производителя или исполнителя, только когда он публично заявляет о соответствии своих товаров данному ГОСТу.

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