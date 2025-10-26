Омбудсмен Ксения Мишонова провела большое родительское собрание в Щелкове
В городском округе Щелково 23 октября состоялось «Большое родительское собрание» — мероприятие, организованное Уполномоченной по правам ребенка в Московской области Ксенией Мишоновой. Основной темой встречи стала «Безопасность детства».
Детский омбудсмен Подмосковья рассказала и подробно разобрала с родителями городского округа виды детского травматизма: в быту, по неосторожности, с открытыми окнами, на природе и при участии в дорожном движении. Отдельно коснулись зацепинга, конфликтов в школе и интернет-угроз.
В рамках мероприятия родители получили четкие и практические советы по детской безопасности в каждой из сфер.
Открытый диалог продолжался более двух часов. У каждого была возможность узнать что-то новое, задать интересующие вопросы и получить полезные ответы. В собрании также принял участие Заместитель руководителя подмосковной Госавтоинспекции Владимир Севостьянов.
Встречи подобного формата регулярно проводятся в разных муниципалитетах Московской области.