Омбудсмен Ксения Мишонова провела большое родительское собрание в Щелкове

В городском округе Щелково 23 октября состоялось «Большое родительское собрание» — мероприятие, организованное Уполномоченной по правам ребенка в Московской области Ксенией Мишоновой. Основной темой встречи стала «Безопасность детства».

Детский омбудсмен Подмосковья рассказала и подробно разобрала с родителями городского округа виды детского травматизма: в быту, по неосторожности, с открытыми окнами, на природе и при участии в дорожном движении. Отдельно коснулись зацепинга, конфликтов в школе и интернет-угроз.

В рамках мероприятия родители получили четкие и практические советы по детской безопасности в каждой из сфер.