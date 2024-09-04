Омбудсмен Фаевская приняла обращения жителей 6 округов Подмосковья в августе

Фото: Пресс-служба Уполномоченного

Жители шести округов Подмосковья обратились за помощью к омбудсмену Ирине Фаевской в августе. Вопросы поступили из Егорьевска, Королева, Воскресенска, Звенигорода, Сергиева Посада и Красногорска.

«Жители обратились с просьбами о помощи в решении разных проблемных вопросов, например, земельных, жилищных и трудовых. Были обращения по поводу частной собственности и мошеннических действий», — рассказала Ирина Фаевская.

Обращения направили в работу. По некоторым из них направят ходатайства должностным лицам.

Обратиться к Уполномоченному по защите прав человека в Подмосковье можно по телефону +7 (498) 602-32-20 или почте upchmo@mosreg.ru. Заполнить форму можно также на официальном сайте upch.mosreg.ru/feedback, а можно записаться на консультацию на портале госуслуг.

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