Омбудсмен Фаевская помогла восстановить социальные права жительницы Королева

Жительница Королева обратилась к уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской, чтобы восстановить социальные права. Женщина сообщила, что бывший работодатель не направил сведения в отделение социального фонда о ее увольнении, поэтому данный факт не отображался в индивидуальном лицевом счете заявительницы.

Жительница Королева не могла устроиться на новую работу или встать на биржу труда, а также оформить меры социальной поддержки.

«Прежде чем обращаться ко мне, заявительница обратилась в суд, который признал факт прекращения трудовых отношений, но в решении не было указано внести необходимые данные в ее лицевой счет», — отметила Фаевская.

Омбудсмен связался с Отделением Социального фонда России по Москве и Московской области и попросил пересмотреть сложившуюся ситуацию. Отмечается, что сейчас проблема полностью решена.

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