«Олимпийский фестиваль» прошел в пришкольном лагере в Солнечногорске

Мероприятие состоялось в лицее № 7. Школьники узнали много нового об истории Олимпийских игр, активно отвечали на вопросы и участвовали в спортивных соревнованиях.

Программа в лагерях придумана таким образом, чтобы дети развивались всесторонне, учились новому, занимались спортом и творчеством. Во время эстафеты школьники прыгали со скакалкой, бегали наперегонки, пинали мяч и делали много других интересных упражнений.

«Благодаря таким мероприятиям дети начинают интересоваться спортом, историей и окружающим миром. Это отличный способ отвлечь их от телефонов и помочь раскрыть свои таланты, тренируя как физические, так и умственные навыки», — рассказала заместитель главы Солнечногорска Виктория Куракова.

Всего в округе работают 20 таких пришкольных лагерей, смена продлится до 9 июля.