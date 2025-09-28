Олимпийский чемпион Никита Гусев встретился со студентами РМАТ в Химках
Хоккеист Никита Гусев встретился со студентами Российской международной академии туризма в Химках. В этот день он получил диплом о втором высшем образовании, который ему вручил ректор образовательного учреждения Евгений Трофимов.
Никита Гусев отметил, что важно постоянно учиться и развиваться. Отвечая на вопрос о качествах хоккеиста, он ответил, что одного таланта недостаточно.
«Ключевое — это самодисциплина, целеустремленность и готовность работать на износ, даже когда нет настроения. Важно уметь слушать тренера, быть частью команды и никогда не останавливаться в своем развитии, всегда ставить новые цели», — рассказал Никита Гусев.
Никита также отметил, что его главным источником сил является дом, а пятилетний сын продолжает спортивные традиции: осваивает дзюдо и хоккей.
«Дом — это то место, где по-настоящему отдыхаешь и расслабляешься, где тебя понимают и поддерживают», — добавил Никита Гусев.
Никита Гусев стал квалифицированным специалистом в области менеджмента организации и юриспруденции. Ректор Евгений Трофимов вручил выпускнику почетный знак РМАТ «Образование и туризм — во имя мира и прогресса» и книги собственного авторства. Хоккеист в знак благодарности подарил руководителю учреждения форменную футболку со своим игровым номером 97.
Накануне встречи нападающему московского «Динамо» Никите Гусеву вручили памятную медаль за 250 заброшенных шайб в Континентальной хоккейной лиге. Он стал шестым игроком в истории КХЛ, кому покорилась эта планка.