Олимпийский чемпион Никита Гусев встретился со студентами РМАТ в Химках

Хоккеист Никита Гусев встретился со студентами Российской международной академии туризма в Химках. В этот день он получил диплом о втором высшем образовании, который ему вручил ректор образовательного учреждения Евгений Трофимов.

Никита Гусев отметил, что важно постоянно учиться и развиваться. Отвечая на вопрос о качествах хоккеиста, он ответил, что одного таланта недостаточно.

«Ключевое — это самодисциплина, целеустремленность и готовность работать на износ, даже когда нет настроения. Важно уметь слушать тренера, быть частью команды и никогда не останавливаться в своем развитии, всегда ставить новые цели», — рассказал Никита Гусев.

Никита также отметил, что его главным источником сил является дом, а пятилетний сын продолжает спортивные традиции: осваивает дзюдо и хоккей.

«Дом — это то место, где по-настоящему отдыхаешь и расслабляешься, где тебя понимают и поддерживают», — добавил Никита Гусев.