Олимпийский чемпион Артур Далалоян провел мастер-класс для детей в Реутове

Более 100 самбистов и гимнастов посетили мастер-класс олимпийского чемпиона Артура Далалояна. Он пообщался с воспитанниками спортивной школы в Реутове и провел автограф-сессию.

Артур Далалоян — олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы и заслуженный мастер спорта. Он показал детям упражнения и поделился секретами, которые приводят к результату. Затем Артур ответил на вопросы ребят и провел автограф-сессию.

Спортсмен уверен, что подобные встречи важны для начинающих гимнастов и для него самого.

«Когда видишь радость и счастье в глазах детей, получаешь невероятные эмоции. Каждый спортсмен, добившийся определенных высот, должен уделять этому время», — сказал он.

Артур Далалоян рассказал о своем участии в экстремальном шоу «Титаны» на ТНТ.

«Это невероятный проект, для меня он стал проверкой на прочность», — поделился спортсмен.