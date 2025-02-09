Олимпийский чемпион Александр Легков провел тренировку для лыжников в Одинцове

Олимпийский чемпион Александр Легков провел мастер-класс в Одинцовском парке спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Занятие прошло в рамках проекта «Тренировки со звездами в парках». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.

Легков стал третьим наставником зимнего сезона. Ранее с любителями лыж занимались чемпион России Михаил Девятьяров-младший и бронзовый призер Олимпиады Николай Морилов.

«Приятно тренироваться с детьми, передать им опыт. Это, наверное, самое главное. Я говорил участникам, что нужно сделать, или на что обратить внимание уже во время движения по трассе — у них сразу получалось и видно было, что изменения в лучшую сторону. Но нужно постоянно кататься на лыжах», — поделился Легков.

Несмотря на завершение карьеры, Легков продолжает активно участвовать в спортивной жизни региона. Он проводит лыжные старты и соревнования. В этот раз участники тренировки смогли лично пообщаться со спортсменом и узнать секреты его мастерства. Кроме мастер-класса, в программе были эстафеты, конкурсы и спортивное «Колесо фортуны» с памятными призами.

Напомним, мероприятие организовали в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» и госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».