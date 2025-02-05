Олимпийский чемпион Александр Легков проведет тренировку для лыжников в Одинцове

Олимпийский чемпион Александр Легков проведет мастер-класс для всех любителей лыж в Одинцовском парке имени Ларисы Лазутиной 9 февраля. Спортивное мероприятие организуют в рамках проекта «Тренировки со звездами в парках» и госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
Легков активно участвует в спортивных событиях Подмосковья и с удовольствием делится опытом с гостями и жителями региона. В это воскресенье все желающие смогут пообщаться с олимпийским чемпионом, узнать секреты мастерства и принять участие в эстафетах и конкурсах с призами.
Напомним, проект «Тренировки со звездами в парках» стартовал 15 декабря на «Волкуше» в Лыткарине, затем мастер-классы провели Михаил Девятьяров-младший и Николай Морилов. Все занятия бесплатные и доступны для всех возрастов. Для удобства жителей анонсы размещают на сайте.
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