Олимпийский чемпион Александр Легков проведет тренировку для лыжников в Одинцове

Олимпийский чемпион Александр Легков проведет мастер-класс для всех любителей лыж в Одинцовском парке имени Ларисы Лазутиной 9 февраля. Спортивное мероприятие организуют в рамках проекта «Тренировки со звездами в парках» и госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Легков активно участвует в спортивных событиях Подмосковья и с удовольствием делится опытом с гостями и жителями региона. В это воскресенье все желающие смогут пообщаться с олимпийским чемпионом, узнать секреты мастерства и принять участие в эстафетах и конкурсах с призами.

Напомним, проект «Тренировки со звездами в парках» стартовал 15 декабря на «Волкуше» в Лыткарине, затем мастер-классы провели Михаил Девятьяров-младший и Николай Морилов. Все занятия бесплатные и доступны для всех возрастов. Для удобства жителей анонсы размещают на сайте.