Окружные соревнования ГТО среди школьников провели в Подольске

В соревновании приняли участие 22 общеобразовательных организаций округа. В команду входили пять девушек и юношей 2012–2013 года рождения. Всего выступили более 400 человек. Программа состояла из пяти испытаний: прыжки в длину, сгибание и разгибание рук в упоре, подъем туловища, наклон туловища, эстафета.

В число призеров вошли лицей № 1 в поселке Львовский, школы № 34, № 29, № 1 и № 32.

Через неделю юные спортсмены представят городской округ на региональном этапе соревнований.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».