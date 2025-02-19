Окружной турнир по спортивной борьбе пройдет в Одинцове 22 февраля

Традиционный турнир по спортивной борьбе, посвященный Дню защитника Отечества, пройдет 22 февраля в универсальном спортивном комплексе «Искра» в Одинцове. Участие в соревнованиях примут юноши и девушки в возрасте до 16 лет.

Атлеты выступят в двух дисциплинах — греко-римская и женская борьба. Соревнования начнутся в 10:00. Победителей определят в каждой весовой категории в соответствии с действующими правилами Объединенного мира борьбы. Мероприятие проводят для популяризации и развития единоборств, повышения уровня спортивного мастерства и выявления сильнейших бойцов.

Участников, занявших призовые места в каждой из весовых категорий, наградят грамотами, медалями, кубками и ценными призами. Также спортсменам вручат ценные призы и грамоты в отдельных номинациях «За лучшую технику» и «За волю к победе».

Прийти на соревнования могут все желающие — вход свободный.