Окружной джазовый фестиваль прошел в Люберцах

В окружном фестивале приняли участие учащиеся детских музыкальных школ и детских школ искусств округа: солисты, ансамбли, оркестры, хоры.

«В джазе нет строгих правил — он живет импровизацией. Музыканты могут играть одну и ту же композицию сотни раз, и каждый раз она будет звучать по-новому. Это жанр, в котором исполнители раскрываются полностью: здесь важна не только техника, но и душа, настроение, момент. Джаз учит быть свободным — в музыке, в жизни, в мышлении», — отметила директор детской музыкальной школе № 2, заслуженная артистка Московской области Татьяна Матвеева.