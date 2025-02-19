Окружное первенство по лыжным гонкам среди юниоров прошло в Химках

Лыжники Спортивной школы «Лунево» в Химках приняли участие в окружном первенстве по лыжным гонкам. Соревнование провели на стадионе имени Анфисы Резцовой.

Юным спортсменам предстояло преодолеть 500 и 1000 метров в свободном стиле. Участники из Химок успешно справились с поставленной задачей. Результат оправдал приложенные усилия: Илья Гулинский стал чемпионом среди детей от десяти до 12 лет. Серебро в возрастной категории от 12 до 14 лет завоевал Илья Нестеров.

«Поздравляю ребят с достойными результатами! Их успехи — это итог усердных тренировок и значительных усилий тренеров. Желаю всем спортсменам новых побед и реализации поставленных целей!» — сказал депутат Совета депутатов Глеб Демченко.

Отметим, что спорту в Химках уделяют особое внимание. Эстафеты, турниры и чемпионаты муниципального, регионального и всероссийского уровня в округе проводят регулярно. Готовятся к ним местные спортсмены в комплексах, оснащенных современным оборудованием.