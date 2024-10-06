Около тысячи юнармейцев приняли участие в патриотической игре в Подольске

Порядка одной тысячи юнармейцев из Московской области, Центрального федерального округа и присоединенных территорий приняли участие в военно-патриотической игре «Наследники Победы» ко Дню города Подольск. В программу включили девять испытаний.

Игра «Наследники Победы» проводится на Кубок кавалера ордена Мужества Дмитрия Зернова.

Начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Евгений Лукошников и участник специальной военной операции, Герой России, кавалер 3-х Орденов Мужества Юрий Мизерный поздравили участников с началом соревнований. Почетным гостей стала вдова героя — Людмила Зернова.

Команды состояли из семи участников от 12 до 17 лет. В программу включили девять испытаний: смотр строя, песню «Статен в строю, силен в бою», полосу препятствий, сборку-разборку АКМ, защиту от оружия массового поражения», а также викторину на знание истории Великой Отечественной войны и воинских званий Вооруженных Сил России.

День памяти Подольских курсантов утвердили, когда в ноябре 2018 депутаты городского Совета обратились в областной парламент с просьбой внести поправки в региональный закон «О праздничных днях и памятных датах Московской области». Изменения вступили в силу 4 апреля 2019 года.

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