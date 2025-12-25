Около тысячи детей из Люберец поучаствовали в губернаторской елке

Почти тысяча детей из Люберец посетили губернаторскую елку в преддверии Нового года. Для ребят подготовили ледовое шоу во Дворце «Витязь» в Подольске.

Праздник подарил незабываемые эмоции детям участников СВО, а также маломобильным детям, ребятам из многодетных семей, воспитанникам семейных центров и детям с ограниченными возможностями здоровья. Мастера фигурного катания представили историю о любви, верности и внутренней красоте.

«Для наших ребят такие праздники — настоящая возможность окунуться в атмосферу волшебства и почувствовать заботу. Дети получили массу впечатлений и радости», — подчеркнули в Управлении по работе с ветеранами СВО администрации городского округа Люберцы.

Поездка состоялась в рамках новогодней программы Московской области, направленной на поддержку многодетных и малообеспеченных семей, а также детей участников СВО.