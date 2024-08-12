Около тысячи человек отпраздновали День физкультурника в парке Подольска

День физкультурника прошел в парке культуры и отдыха в Подольске. Мероприятие собрало более 1000 человек.

Гостями праздника стали чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике, серебряный призер Олимпиады Дарья Нагорная и олимпийская чемпионка Юлия Гущина, а также заместитель главы городского округа Подольск Вадим Буров.

Участники праздника выступили на атлетическом забеге, преодолев дистанцию в 1000 метров. На финише все получили памятные медали.

Также в парке работали спортивные локации и проводились конкурсы. Дети играли в хоккей на траве, перетягивали канат и участвовали в лотерее, победители которой получили велосипеды. Закончился праздник выступлением артистов с развлекательной программой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».