Около 900 контейнерных площадок Подмосковья обновят до июля 2025 года

Главы городских округов Подмосковья доложили министру по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владиславу Мурашову о текущем состоянии модернизации контейнерных площадок в регионе. В ближайшее время будет завершен первый этап модернизации объектов.

Основной целью проекта стало создание необходимой инфраструктуры для сбора и утилизации отходов, включая увеличение числа контейнеров для смешанных, сухих и крупногабаритных отходов.

Проект модернизации включает два этапа. Первый этап завершится в конце текущего года, в результате чего обновят более 300 контейнерных площадок до января. Второй этап предполагает установку свыше 600 новых пунктов сбора ТКО к июлю 2025 года. Наибольшее количество обновленных площадок уже появилось в Ленинском, Чехове и Коломне.

«Они соответствуют всем стандартам программы, что позволит улучшить санитарное состояние территорий», — отметил Мурашов.

Создание и размещение контейнерных площадок в муниципалитетах проходит после разработки паспорта с проектами решений, в котором участвую специалисты ведомства и администрация муниципалитетов.