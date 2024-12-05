Около 8 тысяч километров дорог Подмосковья обработали ото льда за ночь

Дорожные службы Московской области обработали противогололедными средствами около восьми тысяч километров региональных и муниципальных дорог за ночь. Для выполнения этих работ использовали 384 комбинированные дорожные машины.

В Минтрансе Подмосковья подчеркнули, что службы дорожного хозяйства осуществляют круглосуточный мониторинг погодных условий и дорожной ситуации, принимая необходимые меры для своевременной противогололедной обработки и обеспечения безопасного проезда.

Синоптики прогнозируют, что вечером температура воздуха в Московской области может опуститься до -7 градусов, что приведет к образованию гололедицы.

В связи с этим Минтранс Подмосковья настоятельно рекомендует водителям избегать использования летней резины, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и проявлять особую осторожность при выезде и заезде во дворы и на парковки.