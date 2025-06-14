Около 700 детей в Зарайске отдохнут в пришкольных лагерях летом 2025 года

Пресс-служба администрации муниципального округа Зарайск
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Зарайск

В этом году в пришкольных лагерях отдохнут 690 детей. Для них подготовили насыщенную программу. Например, недавно ребята отметили День России.

Пришкольный лагерь лицея № 5 в Зарайске встретил День России насыщенной программой. Утро началось с зарядки, а после они почувствовали себя спасателями — приняли участие в учебной эвакуации. Ребята также украсили окна символами страны. Особым подарком стал визит главы округа Виктора Петрущенко, который провел с ними почти весь день.

«Экскурсии, различные мастер-классы, спортивные состязания и другие познавательные развлечения — день для них расписан по минутам. Ребята довольны, и это главное. Им также по душе вкусные завтраки и обеды», — отметил Виктор Петрущенко.

Этим летом в пришкольных лагерях отдохнуть 690 детей. Мероприятия, проводимые в лагерях, направлены на развитие творческих и физических навыков, а также на укрепление здоровья.

Пресс-служба администрации муниципального округа Зарайск
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Зарайск
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Пресс-служба администрации муниципального округа Зарайск
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Зарайск
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Пресс-служба администрации муниципального округа Зарайск
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Зарайск
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Пресс-служба администрации муниципального округа Зарайск
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Зарайск
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