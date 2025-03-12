Около 70 ручных пылесосов для уборки дворов закупят в Подмосковье в марте

Коммунальные службы Подмосковье перешли на весенний режим работы в марте. В этом году они будут тестировать новый способ уборки с использованием ручных пылесосов.

Коммунальщики займутся прометанием и промывкой дворов и проездов, а также прогребанием газонов и уборкой мусора. В работе они будут использовать ручную механизированную технику. Такие средства уже используют в Истре, Сергиевом Посаде, Чехове и Электростали, рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

«В марте мы закупим порядка 70 единиц дополнительного оборудования — ручных пылесосов. До конца апреля опробуем их в работе, оценим эффективность и сделаем выбор в пользу тех производителей техники, которые лучше всего себя зарекомендуют. По результатам эксперимента такими пылесосами планируем укомплектовать все муниципалитеты», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр Владислав Мурашов.

Ручные пылесосы позволят в несколько раз быстрее убирать территорию, применять меньше физических усилий и тщательнее очищать поверхности. Они собирают мусор в специальный контейнер, благодаря чему его можно быстрее утилизировать.