Около 70 килограммов игрушек собрали на площадках «Мегабак» в Подмосковье в августе

Многие сталкиваются с ситуацией, когда ребенок вырастает, а любимые игрушки становятся неинтересны, но выбросить их жалко. В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору напомнили, что на такой случай есть пункты приема вторсырья «Мегабак».

В среднем на одной площадке в месяц собирается около пяти килограммов игрушек. Только в августе по Подмосковью их общий вес достиг 70 килограммов. В ведомстве сообщили, что пункты принимают только чистые игрушки, которые после обработки можно будет выставить для посетителей.

С адресами пунктов можно ознакомиться на сайте Министерства по содержанию территорий и жилищному надзору Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».