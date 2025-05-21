Около 7 километров инженерных сетей обновят в Павловском Посаде в 2025 году

Государственное унитарное предприятие «Коммунальные системы Московской области» в 2025 году начнет масштабное обновление: по госпрограмме в Павловском Посаде реконструируют порядка семи километров инженерных сетей. Глава муниципалитета Денис Семенов подчеркнул важность соблюдения сроков и благоустройства участков после выполнения работ.

Стоит отметить, что тепловые сети в Павловском Посаде начали переводить на летний режим работы. В этот период могут наблюдаться небольшие отклонения по качеству водоснабжения. Денис Семенов поручил выполнить работы максимально оперативно, чтобы не доставлять неудобств жителям.

Также в Павловском Посаде и Электрогорске косят излишнюю траву на газонах, красят элементы игровых и спортивных площадок. По словам Дениса Семенова, особое внимание при благоустройстве уделили территории на месте бывшего неврологического диспансера улице Ленина.

«Уже провели работы по опиловке аварийных деревьев и их вывозу», — отметил руководитель муниципалитета.