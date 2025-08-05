Около 60 многоквартирных домов отремонтируют в Щелкове в 2025 году

Реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов активно продолжается в городском округе. В текущем году в перечень включены 58 объектов, в которых предусмотрены различные виды работ — от замены кровли до обновления фасадов и инженерных систем.

Уже завершен ремонт дома № 2 на улице Циолковского в поселке Чкаловский. В здании 1939 года постройки обновили фасад и кровлю, усилили фундамент, отремонтировали входные группы и водосточную систему, провели антисептическую обработку поверхностей.

Начальник отдела по развитию ЖКХ администрации округа Олег Михайлов рассказал, что работы велись в сложных условиях, но подрядчику удалось справиться с задачей. «А сменить серый цвет фасада жители хотели давно. Именно они и выбирали дизайн», — отметил Олег Михайлов.

Также закончен капремонт дома № 10 на проспекте 60 лет Октября в микрорайоне Щелково-7, который проводился в связи с многолетними жалобами жильцов на протекающую кровлю. Покрытие полностью заменили. Жители дома положительно оценили оперативность и качество работ.