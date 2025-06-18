Около 60 лицензий на управление жилыми домами выдали в Подмосковье с января

Лицензии на управления многоквартирными домами получили 59 организаций Подмосковья с января. Их выдают на пять лет после проверки и положительного решения комиссии.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, в прошлом году управляющие организации получили 144 лицензии.

Подать заявку на получение документа можно через «Госуслуги». Для его получения управляющая организация должна соответствовать требованиям: быть зарегистрированной как юрлицо или ИП в России, иметь уникальное название, а также не иметь нарушений за последние три года. Руководители должны иметь квалификационный аттестат, не иметь судимостей за экономические преступления.

Подробнее о требованиях можно узнать на сайте министерства.