Около 6 тонн древесины для блиндажей передали из Шатуры в зону СВО

Шесть тонн древесно-стружечной плиты передадут из Шатуры в зону специальной военной операции. Из этого материала бойцы изготавливают мебель и блиндажи — сооружения для защиты от пулеметного, артиллерийского и минометного огня.

Участник специальной военной операции Григорий Куликов обратился к главе Шатуры в начале сентября. Он был комиссован из-за ранения, поэтому начал организовывать поставки на фронт. Григорий уточнил, что бойцы используют ДСП для строительства мебели и блиндажей. Шатурская деревообрабатывающая компания «КсилоСвисс» предоставила материал.

«Забрать ценный груз приехали бойцы 12-го танкового полка Кантемировской дивизии. Сначала плита отправится в Наро-Фоминск, откуда ее доставят нашим ребятам на передовую», — рассказал председатель Совета ветеранов Сергей Фролов.

Помимо ДСП, в зону СВО передали маскировочные сети от Комитета семей воинов отечества.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».