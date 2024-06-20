Около 560 новых лифтов установят в Подмосковье в 2024 году

В Подмосковье продолжается замена и капитальный ремонт лифтов. Так, в 2024 году в Серпухове заменят семь объектов в двух многоквартирных домах. Работы проведут в доме № 6 на Весенней улице и в доме № 41 на Московском шоссе.

С 2014 года по программе капитального ремонта заменили почти 13 тысяч лифтов. По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского, весь лифтовой парк, отработавший нормативный срок 25 лет, в Подмосковье заменили.

В прошлом году в Московской области обновили около 270 лифтов. Всего в 2024 году в регионе установят более 560 новых лифтов. По данным ведомства, наибольшая потребность в замене оборудования наблюдается в Богородском округе, Балашихе, Мытищах, Электростали и других крупных округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».