Около 55 километров дорог отремонтируют в Можайске в 2025 году

Сезон ремонта дорог продолжается в Можайском округе. Всего в этом году в округе приведут в порядок 28 участков региональной и муниципальной сети.

Сейчас работы идут на региональной дороге «Бородино-Бобынино». Здесь отремонтируют четыре участка общей протяженностью более 13 километров.

Основные работы уже завершили. Специалистам предстоит нанести разметку и укрепить обочины.

Ранее рабочие «Мосавтодора» провели фрезеровку старого покрытия. После они начали укладывать новый асфальт.

Всего в этом году в Можайском округе обновят около 55 километров полотна. На 12 муниципальных дорогах работы завершили.

В процессе обновление дороги около Большого Новосурино. Полностью готовы два участка региональной сети — дороги «Можайск — Клементьево — Руза» и «Клементьево — Настасьино — Лесное», а на трассе «Уваровка — Ивакино — Губино — Можайск» — отсыпают обочины.