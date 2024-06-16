Около 500 вакансий опубликовали на фестивале труда в Чехове

На фестивале труда «Наши кадры — наша продукция» в Чехове представили около 500 вакансий. Также о своих товарах рассказали представители крупных и средних предприятий округа, фермеры и студенты.

Возле дворца спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова крупные и средние предприятия округа представили свою продукцию и провели собеседования с соискателями. Более 50 производителей представили около 500 вакансий. Работодатели привлекали внимание жителей округа с помощью лекций, мастер-классов и подарков. Самые востребованные специальности — рабочие.

«Мы привлекаем специалистов со всех городов, но максимально хочется, чтобы работали местные жители. Мы развиваемся, у нас в Ступинском районе строится новый завод, где также нам необходимо большое количество специалистов. Мы обучаем их на своих площадках, даем опыт, но если человек с опытом, то это его преимущество», — прокомментировала начальник производства компании «Печагин» Наталья Зайцева.