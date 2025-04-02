Около 500 семей из Подмосковья получили выплаты при рождении третьего ребенка
Около 500 многодетных семей из Подмосковья получили выплаты при рождении третьего ребенка. Размер поддержки составляет 300 тысяч рублей.
Получить выплату могут родители в возрасте до 35 лет, которые проживают в Подмосковье. При этом ребенок должен быть рожден в 2025 году и быть зарегистрированным в Московской области.
«Новую выплату получили уже почти 500 семей нашего региона. Мы понимаем, что каждая семья сталкивается с уникальными вызовами, и наша задача — помочь им. Поддержка семей с детьми остается одним из приоритетов нашей социальной политики», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Для получения поддержки не нужно подавать заявление. Оно понадобится только, если ребенок родился не в подмосковном учреждении, однако был зарегистрирован в региональном ЗАГСе. Сделать это можно по ссылке.