Около 500 семей из Подмосковья получили выплаты при рождении третьего ребенка

Получить выплату могут родители в возрасте до 35 лет, которые проживают в Подмосковье. При этом ребенок должен быть рожден в 2025 году и быть зарегистрированным в Московской области.

«Новую выплату получили уже почти 500 семей нашего региона. Мы понимаем, что каждая семья сталкивается с уникальными вызовами, и наша задача — помочь им. Поддержка семей с детьми остается одним из приоритетов нашей социальной политики», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Для получения поддержки не нужно подавать заявление. Оно понадобится только, если ребенок родился не в подмосковном учреждении, однако был зарегистрирован в региональном ЗАГСе. Сделать это можно по ссылке.