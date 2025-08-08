Около 500 пациентов спасли в отделении реанимации НИКИ детства за 3 года

В Научно-исследовательском клиническом институте детства уже три года работает специализированное отделение анестезиологии и реаниматологии. За этот период там оказали помощь около 500 маленьким пациентам.

Почти 40% детей привозят в реанимацию на вертолетах санитарной авиации.

«В наше отделение поступают дети с острыми эндокринологическими состояниями, такими как гипогликемия, декомпенсация сахарного диабета (кетоацидоз), кризы при адреногенитальном синдроме. Также мы принимаем пациентов с острыми обострениями редких заболеваний, критическими случаями в неврологии, включая эпилепсию и аутоиммунный энцефалит, и с кардиологическими проблемами, такими как врожденные пороки сердца, требующие стабилизации и диагностики, миокардит и аритмия», — отметила директор института Нисо Одинаева.

Особенность отделения — принцип «открытой реанимации», дающий родителям возможность находиться рядом с ребенком и участвовать в процессе ранней реабилитации. Такой подход значительно снижает уровень стресса у маленьких пациентов.

«К процессу восстановления ребенка в реанимации сразу же подключается мультидисциплинарная команда специалистов из отделения медицинской реабилитации института. В ее состав входят неврологи, специалисты по эргореабилитации, медицинский психолог, логопед, массажист и врач ЛФК», — рассказал заведующий отделением, анестезиолог-реаниматолог Евгений Скачек.

Чтобы восстановить нарушенные функции организма врачи применяют комплексный подход, в том числе юные пациенты проходят курсы массажа и посещают кинезитерапевта.

Отделение оснащено современным оборудованием, позволяющим проводить сложные медицинские процедуры, включая интратекальное введение препаратов и анестезиологическое сопровождение при эндоскопиях.

А в новой стоматологии института, где лечат детей с тяжелыми патологиями, анестезиологи уже провели около 150 общих наркозов.