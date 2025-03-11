Около 50 подъездов отремонтировали в Подмосковье по заявкам жителей в феврале

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Еще 50 подъездов отремонтировали в многоквартирных домах Подмосковья по заявкам жителей в феврале. Там привели в порядок ступени и полы, установили новые окна и почтовые ящики.

Как сообщили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, ответственность за состояние подъездов лежит на управляющих организациях.

В ходе ремонта в домах проводят малярные работы, заменяют стекла, изношенные ступени и почтовые ящики.

«Состояние подъезда — отражение эффективности управляющей организации. Ремонт должен осуществляться каждые пять лет, а в некоторых случаях эта периодичность сокращается до трех», — отметил заместитель председателя правительства области — глава министерства Владислав Мурашов.

Жители могут сообщить о необходимости ремонта в свою управляющую организацию.