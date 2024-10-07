Около 5 миллионов кубометров стройотходов переработали в Подмосковье в сентябре

Итоги работы предприятий по переработке строительных отходов и грунтов подвели в Министерстве экологии Московской области. По инициативе ведомства в регионе была создана система легального обращения с этой категорией отходов, охватывающая все этапы — от образования до транспортировки и переработки.

В настоящее время на территории Подмосковья функционируют 83 объекта приема и переработки строительных отходов, а также 9 станций перегрузки. В сентябре компании переработали около пяти миллионов тонн строительного мусора, в результате чего было получено ценное вторичное сырье, применяемое в различных сферах строительства, промышленности и благоустройства.

Министерство экологии продолжает контролировать обращение строительных отходов и грунтов через рейдовые мероприятия и фотофиксацию перевозок. В сентябре инспекторы экологии вынесли 128 постановлений об административных наказаниях на общую сумму 4,3 миллиона рублей за отсутствие у перевозчиков электронных талонов, а также 57 постановлений на сумму 3,2 миллиона рублей за несанкционированный сброс строительного мусора.

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