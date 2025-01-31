Около 49 тысяч ям отремонтировали на дорогах в Подмосковье с начала января

Темпы ямочного ремонта нарастили в Подмосковье. Из-за частых колебаний температуры и переменчивой погоды покрытие на дорогах местами повредилось, а благодаря теплу специалисты смогли раньше начать работы.

С начала года дорожники уже отремонтировали около 49 тысяч ям. Из них 26 тысяч — на региональной сети, рассказали в Минтрансе Подмосковья.

«Увеличили темп работ в два раза, в том числе за счет частичного перехода на горячую асфальтобетонную смесь. За прошлую неделю отремонтировали семь тысяч ям на региональной и восемь тысяч на муниципальной сети. А на этой неделе темпы значительно выросли, и дорожники ликвидировали 16 тысяч дефектов на региональных дорогах, а 12 тысяч — на муниципальных», — добавили в ведомстве.

Прошлой зимой из-за сильных осадков и устойчивой минусовой температуры на дорогах образовалось гораздо меньше ям. В прошлом январе специалисты устранили около четырех тысяч дефектов.

В министерстве напомнили, что специалисты регулярно обследуют дороги, выявляя места, где необходимо провести ремонт.