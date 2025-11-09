Около 48 тысяч детей привьют от гриппа в Люберцах
Кампания по вакцинации продолжается в Люберцах. В этом году прививки уже получили более 36 тысяч детей. Контрольная цифра составляет 48 тысяч.
«Порог заболеваемости сезонными болезнями невысокий, поэтому мы можем в полном объеме заниматься вакцинацией и профилактикой. Для иммунизации юных жителей округа используются проверенные препараты „Ультрикс Квадри“ и „Гриппол плюс“. Обе вакцины используются не первый год, хорошо переносятся детьми и формируют стойкий иммунитет», — прокомментировала заместитель главного врача по детству Люберецкой областной больницы Елена Позднякова.
Вакцин в медучреждениях хватает. Поставки продолжат.
Все желающие могут сделать прививку в детской поликлинике. Для этого нужно обратиться к дежурному администратору. Также сделать это можно в медицинских кабинетах школ и детских садов.