Около 48 тысяч детей привьют от гриппа в Люберцах

Кампания по вакцинации продолжается в Люберцах. В этом году прививки уже получили более 36 тысяч детей. Контрольная цифра составляет 48 тысяч.

«Порог заболеваемости сезонными болезнями невысокий, поэтому мы можем в полном объеме заниматься вакцинацией и профилактикой. Для иммунизации юных жителей округа используются проверенные препараты „Ультрикс Квадри“ и „Гриппол плюс“. Обе вакцины используются не первый год, хорошо переносятся детьми и формируют стойкий иммунитет», — прокомментировала заместитель главного врача по детству Люберецкой областной больницы Елена Позднякова.

Вакцин в медучреждениях хватает. Поставки продолжат.

Все желающие могут сделать прививку в детской поликлинике. Для этого нужно обратиться к дежурному администратору. Также сделать это можно в медицинских кабинетах школ и детских садов.