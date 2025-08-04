Около 45 тысяч скамеек и оград покрасили во дворах Подмосковья с января

Коммунальные службы покрасили около 45 тысяч объектов во дворах Подмосковья с начала года. Это ограды, заборы, скамейки и игровые элементы на детских площадках.

Как рассказали в подмосковном министерстве по содержанию территорий, в Пушкино покрасили более 2,7 тысячи объектов, в Балашихе — 2,5 тысячи, в Серпухове — еще порядка 2,4 тысячи.

«Покраска различных элементов двора является важной частью ухода за придомовой территорией. Она позволяет сохранить внешний вид конструкций, защитить материалы от воздействия окружающей среды и придать участку аккуратный и ухоженный вид», — отметили в ведомстве.

Специалисты окрасили металлические ограды, деревянные заборы, скамейки, беседки и игровые элементы.

Жителям напомнили, что сообщить о необходимости ремонта можно в свою управляющую организацию или в территориальный отдел министерства.